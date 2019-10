Lazio, Whoscored inserisce un biancoceleste nella Top 10 d’Europa – FOTO

Whoscored.com ha inserito Ciro Immovile nella classifica dei Top 10 d’Europa: l’attaccante della Lazio è al settimo posto

9 gol in 8 partite. Immobile è inarrestabile. Le reti di King Ciro, però, non stupiscono solo in Serie A: a celebrare l’attaccante della Lazio, è anche il noto sito Whoscored.it che lo ha inserito nella top 10 dei giocatori con la media voto più alta. Prendendo in considerazione i cinque campionati europei e le ultime sei giornate, Immobile occupa il settimo posto della classifica guidata da Criustiano Ronaldo.