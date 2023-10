Celtic Lazio, Zaccagni verso la panchina? Le ultime

Celtic-Lazio, tanti i dubbi di formazione per Maurizio Sarri: Mattia Zaccagni potrebbe cominciare il match dalla panchina

Archiviata la gara di sabato contro il Milan, la Lazio si prepara alla sfida di mercoledì in Champions League contro il Celtic in trasferta.

Per Maurizio Sarri sono tanti i dubbi di formazione. In particolare, nel tridente offensivo, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe riposare Mattia Zaccagni. Pedro e Isaksen scalpitano per un posto accanto a Immobile e Felipe Anderson.