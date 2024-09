Castrovilli fa CHIAREZZA: «Vi spiego nel dettaglio il motivo percui non giocherò in Europa League» – FOTO

Castrovilli, l’ex Fiorentina con un post sui social fa chiarezza riguardo la sua esclusione nella prima fase della competizione

Archiviata la sosta per la Nazionale, la serie A torna in campo con la Lazio che sarà di scena lunedì 16 Settembre in casa contro il Verona prima della gara d’esordio in Europa League. A tal proposito a far discutere, è stata la scelta di Baroni di escludere dalla lista della prima fase della competizione Gaetano Castrovilli, il quale precisa come stanno le cose con una stories Instagram