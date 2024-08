Castroman ricorda gli anni alla Lazio: «Roma è CASA MIA, avevamo una rosa INCREDIBILE»

Le parole di Lucas Castroman sui sui anni alla Lazio: «Mi ricordo il primo mese che sono arrivato, avevamo una rosa molto forte»

Lucas Castroman, in una intervista rilasciata a calcissimo.com, ha ricordato i suoi anni alla Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La più grande della mia carriera. La Lazio è casa mia. Lì ho trovato molti amici, tanta gente che vado a trovare ogni volta che vado a Roma. Oltre il calcio devi lasciare anche un segno nella vita. La Lazio mi ha aperto le porte dell’Argentina. Se mi è dispiaciuto non vincere? Sì, però anche le altre squadre del calcio italiano erano fortissime quindi era difficile. Mi ricordo il primo mese che sono arrivato a Roma eravamo rimasti in 3 ad allenarci perché gli altri erano tutti in nazionale, avevamo una rosa veramente forte».