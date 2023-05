Caso striscione contro DiMarco, la procura di Milano apre un indagine

DiMarco, la procura di Milano interviene riguardo lo striscione sotto l’abitazione dell’ex giocatore del Verona ora all’Inter

A far scalpore in queste ultime ore è il caso legato a Federico DiMarco, il quale al termine del derby di Champions tra Inter e Milan è finito nel mirino dei tifosi rossoneri per i cori intonati con il megafono. Il calciatore tornato a casa ha visto lo striscione ovvero pensa a giocare o la lingua te la facciamo ingoiare. Tale striscione ha fatto scattare l’intervento sia della Digos che della procura di Milano le quali indagheranno sulla vicenda con la collaborazione del dipartimento antiterrorismo.

A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport, che spiega inoltre che lo striscione in questione è stato sequestrato e che verranno visionate le telecamere della zona.