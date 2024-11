Caressa promuove Romagnoli: «Al Milan sembrava sul viale del tramonto, alla Lazio è risorto»

Le parole di Fabio Caressa su Alessio Romagnoli: «Oggi si sente di nuovo al centro, non solo come posizionamento, ma anche nel progetto Lazio»

Fabio Caressa sul proprio canale Youtube ha inserito Romagnoli nella sua Top XI dell’ultima giornata di Serie A. Di seguito le sue parole sul difensore della Lazio.

«Romagnoli è andato via dal Milan e sembrava un giocatore destinato al tramonto. Tornando alla Lazio, in quella che considera casa sua, è risorto. Sta giocando con una grandissima continuità. Quella della Lazio è una difesa che sta facendo bene. La squadra è offensiva, quindi spesso i difensori si trovano uno contro uno. Romagnoli è tornato anche a segnare e presto potrebbe tornare in Nazionale, perché è un uomo che dà grande esperienza al reparto. C’è stato un momento che non si esprimeva più al meglio, non so se questo era dovuto a un problema fisico o psicologico, forse entrambi e non era responsabilizzato alla giusta maniera. Oggi si sente di nuovo al centro, non solo come posizionamento, ma anche nel progetto Lazio e sta facendo una grandissima stagione»