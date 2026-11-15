Lazio, Caressa risponde alle polemiche sul gol di Frattesi in Italia-Francia: «Non c’è una motivazione di tifo dietro!»

Fabio Caressa si è espresso sulle polemiche dovute ad una presunta esultanza contenuta in occasione del gol di Davide Frattesi in Italia-Francia

Il gol di Davide Frattesi durante Italia-Francia continua a far discutere, ma questa volta non per quanto accaduto sul terreno di gioco. Al centro dell’attenzione è finito Fabio Caressa, protagonista di alcune polemiche sui social per il tono utilizzato durante la telecronaca della rete realizzata dal centrocampista della Lazio. Una vicenda sulla quale il giornalista ha deciso di intervenire personalmente, chiarendo le ragioni della propria esultanza meno enfatica rispetto ad altre occasioni.

Nel corso della trasmissione Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, il noto telecronista ha risposto alle critiche ricevute dopo la partita della Nazionale italiana contro la Francia. Secondo alcuni spettatori, il modo in cui aveva raccontato il gol del giocatore biancoceleste sarebbe stato condizionato da presunte preferenze calcistiche. Un’interpretazione che Caressa ha respinto, fornendo una spiegazione legata esclusivamente alle difficoltà incontrate durante il racconto dell’azione.

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Le polemiche dopo il gol in Italia-Francia

La rete di Davide Frattesi ha rappresentato uno dei momenti più significativi della sfida tra Italia e Francia. Tuttavia, una parte dell’attenzione si è concentrata sulla reazione di Fabio Caressa, il cui tono di voce è apparso meno acceso rispetto a quello utilizzato in occasione di altre marcature.

Da qui sono nate diverse critiche, con alcuni tifosi che hanno messo in discussione l’imparzialità del telecronista. Il giornalista ha quindi voluto spiegare quanto accaduto, sottolineando come il racconto di una partita possa essere influenzato anche da situazioni tecniche e dall’impossibilità di individuare immediatamente l’autore di una rete.

Caressa, la spiegazione del telecronista a Radio Deejay

Intervenuto durante la trasmissione Deejay Football Club, Fabio Caressa ha affrontato direttamente l’argomento, soffermandosi sulle accuse ricevute e spiegando perché non abbia esultato con particolare enfasi al gol del centrocampista della Lazio.

«Mi dicono che cambio squadra ogni tre giorni per le telecronache. Per esempio, ho fatto la telecronaca in differita della Nazionale e ho urlato un po’ meno al gol di Frattesi perché non ero sicurissimo di averlo beccato, visto che c’era anche Pio. Allora tutti mi hanno chiesto: ‘Perché hai urlato meno al gol di Frattesi?’. Perché non ero sicuro, pensavo potesse essere Pio. Non c’è il tifo dietro, ci sono anche problemi tecnici che possono influire».

Le dichiarazioni di Fabio Caressa chiariscono dunque il motivo della sua reazione durante Italia-Francia. Il telecronista ha spiegato di non essere stato immediatamente certo dell’identità del marcatore, considerando la presenza di Pio Esposito nell’azione che ha portato alla rete.

Proprio questo dubbio avrebbe determinato un’esultanza più contenuta, senza alcun collegamento con eventuali simpatie personali nei confronti delle squadre di club dei protagonisti.