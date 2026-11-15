Isaksen e Provstgaard brillano con la Danimarca: che impresa in Portogallo! Vittoria per 4-1!

Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard festeggiano il successo della Danimarca contro il Portogallo in Nations League. Entrambi titolari nella sfida di Braga, confermano la fiducia del ct Brian Riemer: ora nel mirino c’è la Norvegia

La Lazio si gode i propri giocatori impegnati con le Nazionali. Arrivano infatti notizie positive dal Portogallo, dove Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard hanno partecipato alla convincente vittoria della Danimarca per 4-1, nella quinta giornata della fase a gironi della Nations League 2026/2027. Un risultato di grande prestigio per la selezione guidata da Brian Riemer, capace di imporsi sul campo di Braga grazie a una prestazione offensiva particolarmente efficace. Entrambi i calciatori biancocelesti sono stati schierati dal primo minuto: il difensore ha disputato l’intero incontro, mentre l’esterno offensivo è rimasto in campo fino al 66′. Una serata importante anche per Gennaro Gattuso, che alla ripresa del campionato potrà ritrovare due giocatori reduci da un successo significativo sul palcoscenico internazionale.

Isaksen e Provstgaard titolari: la Danimarca travolge il Portogallo

La partita disputata sabato 14 novembre all’Estádio Municipal de Braga ha visto la Danimarca imporsi con quattro reti, mettendo in grande difficoltà la formazione portoghese. A sbloccare il risultato è stato Pierre-Emile Højbjerg, che al 43′ ha trasformato un calcio di rigore portando avanti gli ospiti.

Nella ripresa è salito in cattedra Rasmus Højlund, autore di una doppietta tra il 49′ e il 57′, prima del quarto gol realizzato da Joachim Andersen al 75′. Soltanto nel recupero è arrivata la rete di Bernardo Silva, che ha fissato il risultato sul definitivo 1-4.

Tra i protagonisti della serata figurano anche i due giocatori della Lazio, entrambi inseriti nella formazione iniziale dal commissario tecnico Brian Riemer. Provstgaard ha completato tutti i novanta minuti, mentre Isaksen è stato sostituito da Andreas Skov Olsen al 66′. Una doppia presenza dal primo minuto che conferma la considerazione del ct nei confronti dei due biancocelesti.

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Provstgaard convince anche in Nazionale: novanta minuti contro il Portogallo

Particolarmente significativa è stata la serata di Oliver Provstgaard, impiegato per l’intera durata dell’incontro. Il difensore della Lazio è stato schierato al centro della retroguardia danese, al fianco di Joachim Andersen, affrontando una partita impegnativa contro un avversario di livello internazionale.

La scelta di Riemer testimonia la fiducia maturata nei confronti del giovane centrale, che sta accumulando esperienza anche lontano dal campionato italiano. Per il giocatore si tratta di un passaggio importante nel percorso di crescita, considerando la possibilità di confrontarsi con attaccanti di qualità e ritmi differenti rispetto alla Serie A.

Anche per Gattuso rappresenta un’indicazione incoraggiante: il tecnico può contare su un difensore che continua ad aggiungere minuti ed esperienza alla propria carriera. La continuità di impiego tra club e Nazionale costituisce un elemento significativo per la maturazione del centrale danese.

Isaksen protagonista nella vittoria: un’altra conferma per Gattuso

Buone notizie arrivano anche da Gustav Isaksen, confermato dal primo minuto sulla corsia offensiva destra. L’esterno biancoceleste ha partecipato alla prestazione convincente della Danimarca, contribuendo al lavoro collettivo della formazione di Brian Riemer.

La sua partita si è conclusa al 66′, quando il commissario tecnico ha deciso di effettuare alcuni cambi dopo aver costruito un vantaggio importante. Per Isaksen, la convocazione e la presenza da titolare rappresentano un’ulteriore conferma della fiducia ricevuta dalla propria Nazionale.

L’attaccante sta vivendo una stagione nella quale il contributo offensivo e la capacità di interpretare le richieste tattiche dell’allenatore assumono un ruolo centrale. Il successo contro il Portogallo aggiunge un’altra esperienza positiva al suo percorso, in attesa di tornare a disposizione della Lazio al termine degli impegni internazionali.

Isaksen e Provstgaard verso la Norvegia: martedì un’altra sfida decisiva

Il successo contro il Portogallo permette alla Danimarca di rilanciare le proprie ambizioni nel girone di Nations League. Dopo cinque giornate, la selezione di Brian Riemer occupa il secondo posto con 9 punti, a tre lunghezze dal Portogallo capolista.

Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 17 novembre alle ore 20:45, quando la Danimarca ospiterà la Norvegia nell’ultima giornata della fase a gironi.

Una partita importante per definire gli equilibri del gruppo e le possibilità di qualificazione ai quarti di finale. Per Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard potrebbe arrivare un’altra occasione per mettersi in evidenza prima del ritorno a Roma.

La Lazio può intanto sorridere: entrambi i suoi giocatori hanno contribuito alla netta vittoria contro il Portogallo, confermando il proprio ruolo nella Nazionale danese. Una soddisfazione anche per Gattuso, che segue con attenzione le prestazioni dei biancocelesti impegnati durante la sosta internazionale.