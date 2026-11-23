Giulio Cardone, giornalista di “Repubblica”, ha fatto il punto sulla situazione della Lazio dopo la vittoria ottenuta all’Olimpico contro il Lecce. Le dichiarazioni

Il 3-0 rifilato al Lecce ha certificato la crescita impressionante di una squadra che sembra aver trovato identità e slancio. Intervenuto su Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha analizzato il momento della Lazio, soffermandosi sul legame viscerale tra l’allenatore e lo spogliatoio e su uno scenario di classifica che riporta la città al centro del calcio italiano.

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Lazio e Gattuso: simbiosi totale e sguardo alla Primavera

Il punto di partenza di questo percorso sta nell’allineamento perfetto tra panchina e gruppo, capace di produrre giocate di alto livello e di proiettare il club verso il domani. A tal proposito il giornalista di Repubblica dichiara:

«Tra Gattuso e il gruppo c’è una fusione completa, un aspetto evidente anche per chi guarda la squadra da fuori con grande stima. Quando scatta questa intesa si vedono certe perle sul terreno di gioco, e il mister è totalmente calato nella realtà biancoceleste guardando pure avanti, ai ragazzi della Primavera».

Lazio e Gattuso: lo spirito di sacrificio nei dettagli

La spinta emotiva e il senso di appartenenza si traducono in comportamenti concreti nei momenti in cui la gara chiede un extra-sforzo, come accaduto contro il Lecce in un contesto di vertice che a Roma mancava da un quarto di secolo.

«La Lazio viene pressata in classifica e sono ben venticinque anni che la città non vedeva entrambe le sue squadre così in alto. Ma se provi un legame simile verso il tuo tecnico, un sentimento che non coinvolge soltanto Frattesi, viene spontaneo dare qualcosa in più per chi ti gioca accanto: l’intervento in ripiegamento di Noslin contro il Lecce lo dimostra benissimo. È una sintonia fatta di piccoli particolari in cui il sacrificio nasce quasi da sé», ha aggiunto.

Lazio e Gattuso: quattro mesi e mezzo per costruire una famiglia

Dietro questa compattezza non c’è un singolo episodio, bensì una costruzione costante portata avanti giorno dopo giorno sul piano mentale, tattico e tecnico.

«Il grande merito di Gattuso per aver plasmato questa sorta di famiglia nasce da quattro mesi e mezzo di lavoro continuo sulla mentalità del gruppo. Non conta soltanto l’aspetto umano o quello tecnico-tattico preso a sé, ma l’insieme di tutto: cuore, organizzazione e qualità si fondono fino a diventare una vera famiglia», conclude.