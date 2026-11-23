L’ex calciatore Massimo Piscedda ha fatto il punto sulla Lazio dopo la vittoria ottenuta allo stadio Olimpico contro il Lecce nell’ultimo turno di campionato

La vittoria sul Lecce ha confermato l’ottimo momento della Lazio, ma per Massimo Piscedda il vero valore aggiunto va oltre i novanta minuti già archiviati. Intervenuto a Radiosei, l’ex calciatore ha offerto una lettura approfondita della squadra di Gattuso, soffermandosi sulla forza mentale del gruppo, sulle insidie del prossimo impegno e sulle valutazioni individuali.

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La spinta mentale e l’avvertimento in vista del Torino

L’approccio alla gara contro il Lecce ha mostrato una squadra capace di crescere con il passare dei minuti, ma il calendario impone di non abbassare mai la guardia in una graduatoria ancora molto compatta.

«Nei primi dieci minuti la Lazio mi è sembrata un po’ addormentata, poi mi ha dato la sensazione di essere una squadra consapevole di poter, da lì a poco, sbloccare la gara. I numeri ora sono folli, molto belli. Però resta corta la classifica, ci sono diverse squadre in pochi punti. La squadra fa ciò che sa fare, ha un valore tecnico magari inferiore a quello dell’Inter o di altre squadre ma la forza mentale che gli ha dato il tecnico sta facendo la differenza», ha dichiarato.

L’attenzione si sposta subito sull’ostacolo successivo, con i granata pronti a vendere cara la pelle dopo un periodo a secco:

«La Lazio ha sempre fatto belle partite, il Torino lo vedo superiore al Lecce. La prossima quindi sarà una gara più pericolosa di quella di sabato, anche perché i granata non fanno punti da diverse gare e vorranno fare bene».

Personalità e solidità nel reparto arretrato

Nel giudizio sulla linea difensiva biancoceleste emerge l’apprezzamento per l’affidabilità dei singoli e per una tenuta collettiva che non evidenzia un singolo elemento nettamente staccato dagli altri:

«Diogo Leite mi è piaciuto, si vede che è un giocatore esperto, con personalità. Non vedo un difensore che emerge, sono tutti sullo stesso livello. Sutalo dà più garanzie, ma le danno anche gli altri».

I nodi di Floriani e il ballottaggio in mediana

Più articolata la riflessione sulle difficoltà incontrate da Floriani contro la vivacità di Fatah, un tema legato alle caratteristiche moderne degli esterni e ai margini di crescita in fase di contrasto, così come il confronto tra Belahyane e Rovella per la cabina di regia.

«Floriani a volte in difficoltà col Lecce? Fatah è un giocatore agile, che ti punta, ti mette in difficoltà. Floriani ha quel difetto che hanno tutti i difensori: si fanno portare dentro l’area. Bisogna allenare i giocatori, ma ormai è troppo tardi, al tempismo, che è quella cosa che un difensore dovrebbe sempre avere per andare a contrasto. Quando c’è un’ala veloce, tutti i difensori ormai vanno in difficoltà. Floriani deve chiaramente migliorare ma tutti gli esterni con le sue caratteristiche, quindi che hanno gamba e buona tecnica, hanno questo limite difensivo. Belahyane o Rovella? Rovella al 100% della condizione si riprende il posto e ancora non è al top della forma. Belahyane credo sia più tecnico, Rovella come interditore è più forte», ha concluso.