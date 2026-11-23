Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ha detto la sua sulla corsa scudetto soffermandosi anche a parlare della Lazio

Nel dibattito sulla lotta al vertice del campionato, l’attenzione si sposta sempre più spesso sulla Capitale. Intervenuto a Radio Anch’io Sport, Massimo Mauro ha offerto una lettura netta sul momento vissuto dalla Lazio e sulle prospettive legate alla corsa tricolore, allargando lo sguardo anche alla Roma e alla gestione tecnica affidata a Gattuso.

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Corsa Scudetto: l’effetto sorpresa della Lazio

Il rendimento dei biancocelesti rappresenta uno dei temi più interessanti di questa fase della stagione. Secondo l’ex calciatore, la squadra sta superando le attese iniziali e possiede margini per costruire un percorso solido anche nel medio periodo: «La Lazio sta sorprendendo chiunque e merita una valutazione incoraggiante per ciò che potrà fare in prospettiva futura».

L’idea di vedere nuove protagoniste inserite nel gruppo di testa rende il campionato più aperto e imprevedibile, superando la logica delle solite favorite e creando stimoli ulteriori per l’intero torneo.

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Corsa Scudetto: equilibrio e ambizioni per la Roma

Nel ragionamento sviluppato ai microfoni radiofonici, il focus non resta circoscritto a una singola sponda del Tevere. Anche i giallorossi vengono indicati come una realtà capace di dire la propria in un contesto competitivo e serrato: «Mi piacerebbe davvero che in questa stagione si aggiungesse un’altra pretendente al titolo, e il pensiero va pure alla Roma».

A fare la differenza, nella lettura proposta, è la capacità delle due formazioni capitoline di mantenere compattezza senza rinunciare a produrre gioco: «Entrambe le squadre di Roma riescono a trovare un buon bilanciamento tra il lavoro difensivo e la manovra offensiva».

Corsa Scudetto: il peso della squadra di Gattuso

La prospettiva di un inserimento deciso nella volata finale chiama in causa anche la guida tecnica e l’identità della squadra di Gattuso, chiamata a confermare continuità e solidità nei momenti chiave. Trovare un assetto equilibrato tra copertura degli spazi e verticalizzazioni resta infatti il presupposto indispensabile per restare agganciati alle zone nobili della classifica senza pagare dazio sul piano della tenuta.

In un torneo in cui i dettagli decidono gli scontri diretti e la gestione delle energie pesa quanto la qualità dei singoli, la crescita delle romane aggiunge un elemento di fascino ulteriore alla volata per il tricolore.