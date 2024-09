Cardone a Radiosei: «Pedro? Non è scontato che venga ESCLUSO dalla lista Uefa, vi dico perchè»

Cardone, il giornalista interviene ai microfoni di Radiosei facendo il punto sulla Lazio e in particolare su Pedro

PAROLE – Per la consegna della lista Uefa ci sono delle riflessioni in corso da parte del tecnico.

Pedro, che tutti danno per scontato venga tagliato, oltre ad Hysaj in campionato, ha comunque un’esperienza internazionale da tenere in considerazione. Con il cambio di modulo, potrebbe tra l’altro diventare il quarto attaccante da utilizzare con Dia, Castellanos e Noslin.

Rispetto a qualche giorno fa, non è così scontato che venga tagliato lui. E’ difficile indicare un nome alternativo allo spagnolo, un’idea ce l’ho ma forse non è giusto dirlo ora prima di verificare delle cose. Sicuramente ad Hysaj è stato comunicato da entrambe le liste, l’altra comunicazione non è stata ancora data. Ecco perché dico che c’è una riflessione in corso, non è stata ancora sciolta la riserva. Il ballottaggio riguarda anche Castrovilli. Si sta ragionando su di lui, sulla possibilità che possa fare tre gare a settimana, che tipo di garanzie assolute che possa dare in tal senso.

Dalla Lazio mi aspetto un atteggiamento importante in Europa, bisogna fare strada, fare turnover fatto bene e dare una svolta nel percorso fuori dall’Italia. Vogliamo tutti vedere un atteggiamento diverso nel preparare le partite europee. Per Baroni sarà una grande emozione. Lui non farà sconti, per lui è come se fosse la coppa del Mondo, sperando che riesca a trasmettere questa passione alla squadra. Come è riuscito a fare in quei primi 25′ del secondo tempo con il Milan, abbiamo visto quel furore che chiede sempre anche in allenamento. Il cambio di passo nell’approccio a questa competizione, però, me l’aspetto anche da parte dell’ambiente