L’ex patron del Chievo Luca Campedelli ha parlato in un’intervista. All’interno delle tematiche la vicenda Luciano, chiamata in causa la Lazio: le dichiarazioni

L’ex presidente del Chievo, Luca Campedelli, è tornato a parlare di alcuni episodi legati al passato del calcio italiano. In una lunga intervista concessa a Il Corriere della Sera, tra gli argomenti affrontati trova spazio anche la vicenda Luciano, nella quale viene chiamata in causa pure la Lazio. Un passaggio che riporta l’attenzione su una pagina discussa e ancora capace di suscitare interesse, soprattutto per il coinvolgimento di società e protagonisti dell’epoca.

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«Era arrivato col nome di Eriberto, aveva fatto un bel campionato, l’avevamo ceduto alla Lazio. Dal Brasile, dove era in vacanza, arriva la bomba: aveva confessato di chiamarsi Luciano e di esser venuto in Italia con le carte di un altro, più giovane di tre anni. Un casino. La Lazio, nei guai fino al collo, si rifiutò di pagare e se la cavò. Noi che avevamo riscattato il calciatore alle buste fummo bastonati. Persi i soldi, dovetti rinunciare anche a comprare Didier Drogba che sarebbe poi esploso…».

«Lega e Federazione, dovendo scegliere, scaricarono noi e salvarono la Lazio. Quando mai avrebbero potuto mettersi contro Roma? Eravamo piccoli. Tutte le estati c’era un problema… A me interessava il calcio e solo il calcio, altri si ponevano problemi politici».