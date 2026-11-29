Un’icona saluta il campo: l’ex portiere della Lazio Fernando Muslera si ritira a 40 anni dopo aver scritto la storia! Cosa filtra

Si chiude ufficialmente un’era tra i pali per il calcio internazionale e per chi ha vissuto le notti europee e italiane dell’ultimo ventennio.

All’età di 40 anni, l’estremo difensore uruguaiano Fernando Muslera ha annunciato la decisione di appendere i guantoni al chiodo, mettendo la parola fine a un percorso agonistico straordinario che lo ha visto difendere la porta di club storici tra Sudamerica ed Europa.

Un addio carico di emozione e serenità, accompagnato dalle parole raccolte da Derbyderbyderby, in cui lo storico numero uno ha tracciato un bilancio luminoso della propria avventura sul campo.

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Gli inizi in Uruguay e il salto nella Lazio per Fernando Muslera

Il viaggio calcistico dell’estremo difensore è partito dalla patria natia, muovendo i primi passi nel Montevideo Wanderers prima di mettersi in mostra con la prestigiosa maglia del Nacional. Quell’ascesa rapida gli ha spalancato le porte del grande calcio europeo con l’approdo in Italia alla Lazio, tappa fondamentale nella quale ha maturato esperienza ad altissimi livelli conquistando l’affetto della tifoseria biancoceleste.

I trionfi con il Galatasaray e l’ultima tappa all’Estudiantes di Fernando Muslera

Lasciata la Capitale, la carriera del portiere sudamericano ha trovato la propria consacrazione definitiva in Turchia con il Galatasaray, dove è diventato un simbolo assoluto per leadership e continuità. L’ultimo capitolo della sua lunga traiettoria professionale si è invece consumato in Argentina tra le fila dell’Estudiantes, palcoscenico scelto per chiudere il cerchio di un percorso memorabile anche per l’intera storia della nazionale uruguaiana.

Le parole di Fernando Muslera sul ritiro dal calcio giocato

A suggellare questo momento simbolico sono arrivate le dichiarazioni in cui Fernando Muslera ha salutato il rettangolo verde senza alcun rimpianto: «Me ne vado felice e, al di là del risultato che fa parte di questo sport, è stata una spettacolare conclusione della mia carriera!».