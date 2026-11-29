Strada facendo la Lazio non si ferma più: già raggiunte le vittorie esterne di un anno fa, caccia al primato di Mancini. Il dato emerso

La marcia dei biancocelesti lontano dall’Olimpico sta assumendo contorni sempre più straordinari, trasformando ogni viaggio in campionato in una prova di forza e personalità. Dopo l’ennesimo colpo esterno conquistato ieri sul campo del Torino, l’edizione odierna de Il Messaggero mette in evidenza un dato che fotografa alla perfezione l’impatto della nuova gestione tecnica.

I capitolini hanno già toccato quota 6 vittorie in trasferta in questa Serie A, eguagliando con larghissimo anticipo l’intero bottino raccolto fuori casa nell’arco di tutto lo scorso torneo. Un ritmo travolgente che permette a Gennaro Gattuso di agganciare un precedente illustre della storia recente della Lazio e di puntare direttamente a un primato leggendario risalente a oltre vent’anni fa.

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L’aggancio alla Lazio di Reja del 2011/2012

Il successo ottenuto in Piemonte vale infatti il 7° risultato utile consecutivo lontano dalle mura amiche fin dall’avvio del campionato. Questa striscia permette all’attuale Lazio di affiancare quella allenata da Reja nella stagione 2011/2012, quando i biancocelesti si fermarono esattamente a 7 gare esterne senza sconfitte nelle prime uscite lontane da Roma, frutto di 5 vittorie e 2 pareggi.

Il primato storico di Roberto Mancini nel mirino della Lazio

Il bello, però, potrebbe ancora venire per il gruppo guidato da Gennaro Gattuso, che ora osserva da vicino il record assoluto del club dall’inizio di una Serie A. Il miglior filotto esterno mai registrato risale infatti alla stagione 2002/2003, quando la Lazio di Roberto Mancini arrivò addirittura a 12 partite consecutive senza ko lontano da casa, inaugurando il cammino con 7 successi di fila prima di collezionare 5 pareggi nelle successive sfide.

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La mentalità vincente di Gennaro Gattuso

Raggiungere già a fine novembre le 6 affermazioni esterne dell’intera passata annata dimostra quanto sia cambiato l’atteggiamento mentale dell’intero spogliatoio. Con la solidità costruita da Gennaro Gattuso e il sostegno costante della dirigenza, i biancocelesti hanno ormai trasformato le trasferte nel proprio terreno di caccia preferito per alimentare i sogni d’alta classifica.