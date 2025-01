Calvarese bacchetta Rapuano: «Perde il controllo del match. Contatto Romagnoli-Pongracic? Ecco cosa ne penso»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha parlato così della prestazione arbitrale di Rapuano in Lazio-Fiorentina

Gianpaolo Calvarese ha commentato l’operato di Rapuano in Lazio–Fiorentina. Di seguito la sua analisi pubblicata sui propri canali social:

PAROLE – «Rapuano non riesce a portare a casa un match difficile. Sono troppe le imprecisioni dal punto di vista tecnico e disciplinare, nell’ultima parte di gara perde il controllo e fanno le spese i due allenatori espulsi. La Lazio contesta un fallo di Pongracic che colpisce con una manata Romagnoli nel viso, ma il Var non può intervenire perché il calcio d’angolo non era stato battuto e quindi non si posso produrre effetti tecnici, né può intervenire per una condotta violenta perché quel gesto, comunque, non è da cartellino rosso».