Calciomercato Lazio, a caccia del regista: Torreira nel mirino di Tare

Il calciomercato della Lazio sta entrando sempre più nel vivo: l’ultima indiscrezione riguarda la ricerca del regista, con Torreira in pole

La Lazio si sta muovendo per l’imminente inizio della sessione estiva di calciomercato. Dopo l’accordo raggiunto per il rinnovo di Simone Inzaghi, la società biancoceleste si è messa alla ricerca di alcuni rinforzi e uno degli obiettivi sarebbe quello di rinfoltire la cabina di regia con un innesto di qualità.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il prescelto per il centrocampo sembrerebbe essere Lucas Torreira. Il regista uruguayano, ex Sampdoria, sarebbe infatti finito nel mirino di Igli Tare già da gennaio: adesso si sarebbe messo al lavoro per studiare una soluzione. Finito il prestito all’Atletico Madrid, il ds biancoceleste potrebbe chiedere all’Arsenal una cessione in prestito con diritto di riscatto, che dovrebbe aggirarsi al di sotto dei 20 milioni di euro.