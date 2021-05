Rinnovo Inzaghi, tra acquisti e cessioni: le richieste del mister

Rinnovo Inzaghi, finalmente la firma fino al 2024: ecco le richieste avanzate dal mister per rimanere ancora alla Lazio

Finalmente la fumata bianca. Inzaghi ha detto sì alla Lazio. Non ha voluto aspettare l’Inter, non si è fidato del progetto nerazzurro per i problemi economici che gravano, momentaneamente, sul club. Come riporta Il Messaggero, Ausilio avrebbe contattato Simone già martedì, mettendo sul piatto un’offerta da 3 milioni a stagione, poi il ribaltone nella notte.

Il presidente Lotito ha fornito garanzie al tecnico che – stando a quanto riferito da La Repubblica – avrebbe richiesto tre nuove figure all’interno dello staff, il ringiovanimento della rosa (con sette cessioni e sette acquisti) e più coinvolgimento nelle dinamiche di mercato. Inzaghi, inoltre, avrebbe richiesto maggior presenza da parte della società: nei momenti di difficoltà si è spesso sentito solo, adesso pretende una partecipazione mediatica più forte.