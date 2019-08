Calciomercato Lazio / Live – Contatti con Llorente, ma le alternative non mancano. In uscita Wallace e Durmisi

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 18 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

Live / Calciomercato Lazio – Segui le trattative del 18 agosto.

AGGIORNAMENTO ORE 13:15 – Secondo quanto riportato dai media turchi Durmisi sarebbe sempre al centro delle volontà del Fenerbahce. I turchi però stanno sondando anche altri terreni e uno dei profili ai quali sono interessati è Laxalt del Milan. Per il giocatore le due società avrebbero già raggiunto un accordo.

Anche la Lazio è sulle tracce di Fernando Llorente. Come riporta Il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno avuto contatti con l’entourage del giocatore. Sullo spagnolo però ci sono anche tante altre squadre. Tare però non è disposto a fare nessun asta e quindi non andrà oltre i 2-2,5 milioni a stagione, oltre ai 4 previsti per la commissione al fratello-agente dell’ex Tottenham. La Lazio si sta muovendo sul fronte attaccante vista anche l’incertezza che regna intorno al rinnovo di Caicedo. Su Llorente ci sono anche Napoli, Inter, United, Fiorentina e Totthenam. Però i biancocelesti stanno valutando anche altre piste.

ATTACCANTI – La prima alternativa allo spagnolo è Ahmed Hassan, l’Ibra egiziano. Il giocatore è seguito da Jorge Mendes e questo potrebbe facilitare la trattativa. Da tenere in considerazione anche Yaremchuk e Samatta. In questo caso però andrebbero a ricoprire il ruolo di terzo attaccante alle spalle di Immobile e Caicedo. Se invece l’ecuadoriano venisse ceduto già in questa sessione di mercato, verrebbero presi in considerazione altri nomi. I primi della lista sono Simeone e Sanabria, poi nelle ultime ore si è aggiunta anche la suggestione Babacar.

CESSIONI – In uscita ci sono sempre Wallace e Durmisi. Il brasiliano verrà piazzato da Mendes tra Spagna, Portogallo o Francia. Mentre il terzino danese è sempre più vicino al Fenerbahce. Gli altri esuberi invece (Kishna, Minala, Djavan Anderson e Vargic) sono sempre in cerca di una sistemazione. Sembra chiusa invece l’operazione in entrata per Pavlovic del Partizan Belgrado: i biancocelesti però dovrebbero lasciarlo in prestito per un altro anno alla squadra serba.