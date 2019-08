Calciomercato, dalla Serbia, Lazio ad un passo da Pavlovic: i dettagli

Secondo uno dei maggiori portali d’informazione della Serbia, Pavlovic sarebbe ad un passo dall’approdo alla Lazio

Pavlovic / Negli ultimi minuti è arrivata un’importante notizia dalla Serbia, precisamente da Mozzartsport, uno dei maggiori siti d’informazione del Paese. Secondo il portale, infatti, la Lazio sarebbe vicina all’acquisto di Strahinja Pavlovic, difensore classe 2001 del Partizan. Considerato uno dei migliori prospetti europei nel ruolo, il giovane era corteggiato da Juventus e Benfica. La dirigenza biancoceleste avrebbe battuto la concorrenza con un’offerta di cinque milioni di euro e, soprattutto, garantendo al Partizan di averlo in rosa anche nella prossima stagione. Per concludere l’affare, mancherebbero gli ultimi dettagli. Pavlovic ha giocato sempre da titolare le dieci partite dei bianconeri in questo inizio di stagione e ha già collezionato dieci presenze con la Nazionale Under 19.