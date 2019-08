LIVE Calciomercato Lazio – Tare cerca un nuovo attaccante, l’Inter ci prova per Llorente

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 17 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

AGGIORNAMENTO ORE 17 – Stando a quanto riporta passioneinter.com, invece, l’Inter e l’entourage di Llorente sarebbero in contatto. La dirigenza meneghina avrebbe sondato il terreno, ricevendo indicazioni positive. Sono giorni caldi per il futuro dell’ex Juventus, che non vede l’ora di trovare una nuova sistemazione: il margine per una trattativa con i nerazzurri c’è e una soluzione di questo tipo farebbe felici tutti. Tranne la Lazio.

ATTACCANTE CERCASI – La Lazio cerca una punta di scorta, al di là della permanenza o meno di Felipe Caicedo (QUI i dettagli). Una candidatura che va tenuta in considerazione è quella di Bas Dost dello Sporting Lisbona. Il club portoghese non chiede tantissimo (circa 10 milioni) per il suo cartellino, ma riuscirebbe a liberarsi di un ingaggio pesante (5,9 milioni lordi, fino al 2021). Alla Lazio accetterebbe anche un contratto da 2 milioni a stagione. Difficile l’ipotesi Fernando Llorente, che chiede un biennale da 3.5 milioni. L’ultima idea poi è l’egiziano Ahmed Hassan (QUI la notizia). Poi ci sono anche Giovanni Simeone, figlio del Cholo, è in uscita dalla Fiorentina e più volte è stato accostato alla Lazio senza che a Formello confermassero. Qualche spiraglio, invece, era stato concesso per Antonio Sanabria, ex romanista di proprietà del Genoa. Sempre vive le piste che portano ai giovani Pellegri (classe 2001), di proprietà del Monaco, Vignato (19 anni) del Chievo Verona e Roman Yaremchuk (23 anni) del Gent.

ALTRE OPERAZIONI – La Lazio deve piazzare Durmisi e Wallace. Il terzino danese, in Turchia, viene considerato a un passo dal Fenerbahce. Il brasiliano, sfumato il Wolverhampton, deve essere indirizzato da Mendes verso il Valencia o addirittura di ritorno al Monaco, dove ha giocato nel 2015/16.