Calciomercato Lazio, c’è anche Ahmed Hassan nel mirino di Tare: i dettagli

Calciomercato Lazio, per l’attacco il ds Tare valuta anche il profilo dell’egiziano dello Sporting Braga

Il filo conduttore tra l’attaccante egiziano Ahmed Hassan e la Lazio è il procuratore Jorge Mendes. Il potente agente, in ottimi rapporti con Tare, avrebbe proposto il suo assistito alla società biancoceleste. Valutazioni in corso dalle parti di Formello.

IL PROFILO – Classe ’93, dello Sporting Braga, in patria è stato paragonato a Zlatan Ibrahimovic. Alto 1.91, nell’ultima stagione ha militato nel campionato greco, tra le fila dell’Olympiacos, realizzando 11 reti in 22 presenze. Ha le caratteristiche dell’attaccante che la Lazio cerca: una torre d’area di rigore, alta e forte fisicamente, capace di aprire gli spazi. Un uomo in più che Inzaghi vuole, da mettere a partita in corsa, quando il risultato è ancora in bilico. I nomi nel mirino di Tare sono tanti (QUI la lista), a questi potrebbe aggiungersi anche lui: Ahmed Hassan.