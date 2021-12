Lazio, quali rinforzi servono dal calciomercato invernale?

Il futuro della Lazio passa anche per la parentesi di mercato di gennaio. Alla luce del girone d’andata appena concluso, ecco i rinforzi necessari

La parentesi invernale di mercato si avvicina e la Lazio guarda al futuro, iniziando a delineare le strategie in base alle necessità. Il dialogo tra il tecnico e la società è continuo e qualche richiesta è stata avanzata, soprattutto alla luce del girone d’andata ormai concluso: Sarri ha scelto il rinnovo e la programmazione del futuro passerà anche dalle operazioni di gennaio.

Il reparto che necessita maggiormente rinforzi è sicuramente la difesa. Luiz Felipe ed Acerbi sono inamovibili, ma – come visto contro il Verona – non hanno rincalzi di pari qualità: Radu conta sempre meno presenze e Patric, al di là di qualche buona prestazione, ha bisogno di una guida al suo fianco. Servono inoltre ricambi sulle corsie con Lazzari che non sembra essersi adattato al meglio alla linea a quattro.

Problematiche evidenti si rilevano anche in attacco. Muriqi non è, e non può essere, il vice Immobile: al kosovaro sono stati preferiti – alternandosi – Pedro e Felipe Anderson, nelle vesti di falso nueve. Evidente segnale di come anche Sarri non voglia far affidamente Alla Lazio, però, serve un’alternativa di peso in grado di non far rimpiangere le assenze di Ciro.

Ogni movimento in entrata sarà comunque dettato dall’indice di liquidità e dalle uscite degli esuberi