Calciomercato Lazio, Burkardt e Mandava nomi caldi

Burkardt e Mandava sembrano essere due obiettivi della Lazio in questo calciomercato di gennaio: le ultime sulle trattative

Un vice Immobile e un terzino. Sembrano essere questi gli obiettivi della Lazio in questo calciomercato di gennaio. I due nomi caldi, come sottolineato da Il Tempo, sarebbero quello di Burkardt e Mandava.

L’idea dell’attaccante del Mainz starebbe prendendo corpo, scavalcando le ipotesi Kalinic e Lasagna. Più complesso il discorso per il giocatore del Lille, perché, nonostante andrà in scadenza, i francesi non sembrerebbero esser disposti a fare sconti. Otto milioni circa la richiesta, con il rischio di perderlo a zero. Sullo sfondo resterebbero comunque Kurzawa, Van Aanholt e Casale, con quest’ultimo obiettivo più per la prossima estate.