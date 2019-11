Caicedo-Correa, staffetta a suon di gol per i due biancocelesti

Caicedo-Correa, l’ecuadoriano e l’argentino ieri si sono messi in mostra nella partitella amichevole contro la Primavera

Caicedo o Correa, Correa o Caicedo. Questa la scelta che ogni settimana mister Inzaghi deve affrontare per decidere chi tra l’ecuadoriano l’argentino sarà la spalla di Ciro Immobile. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport in questo momento il Tucu sembra stare meglio: cinque reti nelle ultime cinque partite sono lì a dimostrarlo.

Solo 657 minuti giocati invece da Caicedo in rete contro il Genoa. Eppure l’importanza dell’attaccante va oltre le reti: tiene alta la squadra, spesso impegna i difensori avversari liberando Immobile, insomma un lavoro preziosissimo per i compagni Anche ieri i due si sono messi in mostra nella partita amichevole contro la Primavera: tripletta per Caicedo e doppietta di Correa. L’unico neo rimangono i calci di rigore: entrambi infatti ne hanno cassato uno in questo campionato.