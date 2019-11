Formello, la Lazio si impone 8-1 sulla Primavera: tripletta di Caicedo, doppietta di Correa

Formello, test amichevole della squadra di Inzaghi che si è imposta per 8-1 sulla Primavera di Menichini

Mattinata di allenamento per la Lazio che alle 10:00 è scesa in campo per un test amichevole contro la Primavera. Una vittoria netta quella della compagine di Inzaghi che si è imposta per 8-1.

In rete per tre volte Caicedo, doppietta di Correa, Leiva, Parolo e anche Djavan Anderson, ex Salernitana. Per la Primavera invece in gol Adekanye.



LAZIO (3-5-2) – Guerrieri (31′ Alia); Patric, Luiz Felipe (31′ Casasola), Jorge Silva; Lazzari (31′ Djavan Anderson), Parolo, Leiva, Jony, Lulic; Correa, Caicedo.

LAZIO PRIMAVERA – Proto (31′ Guerrieri), Casasola (31′ Petricca), Cipriano (49′ Francucci), Franco (40′ Bianchi), Kaziewicz (40′ Bertini), Minala, Shehu (40′ De Angelis), Djavan Anderson (31′ Russo), Raul Moro (49′ Moschini), Adekanye, Zilli (40′ Tare).