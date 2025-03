Cagni, le parole dell'ex allenatore sulla Nazionale

Cagni, l’ex allenatore rilascia una curiosa intervista a Internews24 spiegando nel dettaglio le ragioni della sconfitta di giovedì dell’Italia

Veniamo all’Italia. A Milano è arrivato una sconfitta che complica il discorso qualificazione, malgrado gli azzurri non abbiano giocato poi così male…

«Se io chiedo a qualsiasi personalità calcistica qual è stato il problema primario della gara con la Germania…molti parleranno di tattica, del possesso, delle nostre occasioni sprecate e via dicendo. In pochi dicono che noi abbiamo preso due gol su colpo di testa in area. Ripeto, abbiamo preso due gol su colpo di testa in area! Stessa situazione insomma, con l’uomo avversario solo al momento del cross. Quindi, forse deduciamo, che noi non insegniamo più la tecnica individuale dei ruoli.

E non parlo solo della Nazionale, ma del calcio italiano. Continuano tutti a parlare di tattica, quando ormai non si allena più la tecnica individuale dei ruoli. Specialmente dei difensori. Allora, Spalletti ha cambiato sistema di gioco facendo marcare – in alcune occasioni – a uomo. Bene, ma se cambi sistema ma non insegni al singolo come si marca…e allora fai un errore. Non basta dire ‘marchiamo a uomo’, va insegnato! E ormai questo non viene più insegnato. Noi pensiamo che le partite vengano vinte con la sola tattica, senza partire dalle basi dell’insegnamento. Ma un conto è la teoria, un altro la pratica. E nessuno dice niente su questo…che facciamo noi Italiani. Bisognerebbe ripartire dalle basi dell’insegnamento»

