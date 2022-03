Oggi è il giorno di Cagliari-Lazio. Il mister dei rossoblu Walter Mazzarri ha due dubbi di formazione: i dettagli

Infatti, come riportato da La Nuova Sardegna, in difesa Altare sembra favorito su Carboni. In attacco invece il duello è tra Gaston Pereiro e Leonardo Pavoletti, con il primo in vantaggio.