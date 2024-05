Buffon difende Fagioli: «La convocazione? L'ha meritata e non trovo giusto...»

Buffon, il capo delegazione è intervenuto in merito alla convocazione del giovane bianconero coinvolto nel calcioscommesse

In un intervista rilasciata da Rai 2 ha parlato Buffon, il quale ha parlato e anche difeso Fagioli il quale è stato contestato per la sua convocazione con l’Italia da parte di Spalletti

PAROLE – Penso che il ct sia stato molto chiaro, ha visto in Nicolò delle qualità tecniche che magari non vedeva negli altri giocatori. Potrebbe essere un’arma in più, con caratteristiche differenti. Per quanto riguarda il resto, non capisco perché penalizzare ulteriormente un ragazzo che ha fatto un percorso e ha pagato i suoi errori. Questo fatto di andare dietro al pettegolezzo e alla maldicenza è un vizio che noi italiani dovremmo cercare di toglierci