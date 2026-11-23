La vittoria contro il Lecce e il primato in classifica alimentano l’entusiasmo attorno alla Lazio. Ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha analizzato il momento della squadra

La Lazio continua a sorprendere e a convincere. Il successo ottenuto contro il Lecce ha consolidato il momento positivo dei biancocelesti, sempre più protagonisti di un campionato che sta andando oltre le aspettative iniziali. A raccontare le sensazioni legate al primato è stato Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di Radiosei.

L’ex attaccante ha evidenziato soprattutto la capacità della squadra di restare unita e di avere una precisa identità di gioco, pur alternando momenti di rendimento differenti all’interno della stessa partita.

Giordano: «Non ci rendiamo conto di quello che sta facendo»

Il primato biancoceleste non deve diventare un motivo per abbassare la guardia. Secondo Giordano, la Lazio deve continuare a lavorare con la stessa mentalità, senza lasciarsi condizionare dalla posizione in classifica.

IL MOMENTO DELLA SQUADRA – «Campionato? Divario enorme tra le squadre di medio-alta classifica e quelle di medio-bassa. Brava la Lazio ad attaccarsi al treno delle grandi e a non rimanere nel limbo. Noi non ci stiamo rendendo conto di cosa sta facendo questa squadra, se fosse stata un’altra avrebbero parlato del nuovo Leicester; bello per i ragazzi che stanno smentendo tutti.»

Il rendimento della formazione biancoceleste, secondo Giordano, meriterebbe una maggiore attenzione anche a livello nazionale. L’ex calciatore ha infatti paragonato il percorso della Lazio a quello di una possibile sorpresa in stile Leicester, sottolineando come i giocatori stiano smentendo numerosi pronostici.

IL MOMENTO DELLA SQUADRA – «La Lazio è una bella sorpresa. A volte non sappiamo se aspettarci un buon primo tempo oppure una buona ripresa. Tutto sommato vedo una squadra coesa, che sa quello che deve fare e l’allenatore sta accontentando un po’ tutti, abbiamo rivisto anche Pellegrini. Il momento è molto bello, dobbiamo continuare a premere sull’acceleratore, come se il campionato iniziasse sabato prossimo, senza guardare la classifica. Questa è una bella Lazio, che diverte.»

Noslin e Frattesi trascinano il gruppo: il valore della competizione

Tra i protagonisti della stagione c’è sicuramente Noslin, autore di un’annata particolarmente positiva. Giordano ne ha apprezzato non soltanto il contributo offensivo, ma anche la disponibilità al sacrificio, evidenziata da un recupero difensivo nella propria area.

Buone indicazioni sono arrivate anche da Belahyane, mentre il ritorno di Rovella rappresenta un’ulteriore risorsa per il centrocampo. L’ex attaccante ha inoltre elogiato Taylor, definendolo un giocatore completo, e Frattesi, capace di garantire un contributo realizzativo importante per un centrocampista.

I SINGOLI – «Noslin sta facendo una stagione pazzesca. Ha fatto anche un recupero in area nostra, altra buona prestazione di Belahyane, è tornato Rovella, mi è piaciuto anche Pinamonti. Se sei davanti a tutti significa che stai facendo una stagione pazzesca nei singoli e di conseguenza nel gruppo. Taylor giocatore completo, Frattesi ha fatto 5 gol e sono tanti per un centrocampista.»

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L’ex Lazio avvisa in vista del Torino: «Non molla mai»

Archiviata la vittoria contro il Lecce, l’attenzione si sposta sulla trasferta contro il Torino. Giordano ha invitato a non sottovalutare l’avversario, reduce da una buona prestazione contro il Napoli e capace di esprimere qualità soprattutto dalla metà campo in avanti.

SUL PROSSIMO APPUNTAMENTO – «Torino-Lazio? Loro contro il Napoli hanno fatto una buona partita, dalla metà campo in su sono una buona squadra. Belghali perdita importante per loro. Il Toro lo sappiamo, non molla mai e poi giochi fuori casa.»

La Lazio si prepara dunque a una nuova sfida con entusiasmo e consapevolezza. Il primato è una fotografia del momento, ma il messaggio di Giordano è chiaro: per continuare a sorprendere, i biancocelesti dovranno mantenere fame, equilibrio e spirito di gruppo, senza smettere di premere sull’acceleratore.