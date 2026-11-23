Dopo un inizio di stagione difficile, Gustav Isaksen ha ritrovato brillantezza e concretezza, trasformandosi in una delle armi più importanti della Lazio. I numeri certificano la crescita dell’esterno

La Lazio ha ritrovato uno dei suoi uomini più imprevedibili. Gustav Isaksen sta vivendo una fase di grande crescita, riuscendo a mettere in campo con continuità quelle qualità che in passato erano emerse soltanto a intermittenza. Dopo un’estate complicata e un avvio di campionato senza particolari acuti, l’esterno danese ha cambiato passo, diventando una risorsa sempre più preziosa per Gattuso. Il dato più significativo riguarda le ultime sette partite di campionato, nelle quali Isaksen ha messo insieme quattro reti e due assist. Sei partecipazioni dirette a un gol in un periodo ristretto, che raccontano meglio di qualsiasi altra considerazione il salto di qualità compiuto dal danese.

Isaksen, i numeri raccontano la crescita con la Lazio

Il rendimento attuale assume ancora più valore se confrontato con quello delle precedenti stagioni in Serie A. Nel campionato 2024-2025, Gustav Isaksen aveva terminato il proprio percorso con quattro gol e due assist in 37 presenze. Nell’annata successiva, invece, aveva raggiunto quota cinque reti e un assist in 30 gare.

Adesso, con la stagione ancora in corso, il danese ha già eguagliato il bottino complessivo di partecipazioni dirette a una rete della sua prima annata biancoceleste. Un risultato che evidenzia una crescita evidente, soprattutto sotto il profilo della continuità.

La differenza non riguarda soltanto la capacità di trovare la porta. Isaksen sembra aver acquisito maggiore consapevolezza nelle scelte offensive, riuscendo a trasformare le proprie iniziative in occasioni concrete per la squadra. Un’evoluzione importante per un giocatore che, negli anni precedenti, aveva alternato prestazioni brillanti a momenti di maggiore difficoltà.

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Il danese decisivo contro il Lecce: l’assist che sblocca la partita

L’ultima conferma del suo momento positivo è arrivata nella sfida contro il Lecce. In una fase in cui la Lazio faticava a trovare ritmo e precisione, l’esterno danese ha preso l’iniziativa, creando la giocata che ha permesso ai biancocelesti di passare in vantaggio.

Il suo doppio passo per superare Maleh e il successivo cross per Tijjani Noslin hanno rappresentato una sintesi perfetta delle sue qualità. Velocità, tecnica individuale e capacità di scegliere il momento giusto per servire il compagno: caratteristiche che rendono Isaksen un avversario difficile da contenere quando trova spazio sulla corsia.

L’assist ha confermato anche un altro aspetto della sua crescita. Il danese non è più soltanto un giocatore chiamato a inventare la giocata personale, ma sta diventando un riferimento per i compagni, capace di assumersi responsabilità nei momenti in cui la squadra ha bisogno di una soluzione.

Gattuso si gode il salto di qualità del danese

Il percorso di Isaksen sembra aver raggiunto una nuova fase. La continuità mostrata nelle ultime settimane rappresenta il segnale più incoraggiante per la Lazio, che può contare su un esterno capace di garantire pericolosità, imprevedibilità e un contributo concreto in zona gol.

Gattuso ha trovato un giocatore più maturo, pronto a incidere con maggiore regolarità e a mettere le proprie caratteristiche al servizio del collettivo. Un elemento fondamentale per un reparto offensivo che ha bisogno di qualità e soluzioni differenti per affrontare le diverse situazioni di gioco.

Intorno al danese, intanto, continuano a circolare voci di interesse dall’estero, con le sirene inglesi che potrebbero tornare a farsi sentire. La Lazio, però, si gode il presente e la crescita di un calciatore che sta dimostrando di poter essere molto più di una semplice promessa.

Isaksen ha cambiato passo e adesso vuole continuare a stupire: la Lazio ha ritrovato un protagonista, non soltanto un talento da aspettare.