Il capitano è sempre più vicino al ritorno in campo e spera nella convocazione contro il Torino. Per Tavares e Sutalo, invece, il recupero procede con maggiore cautela: nel mirino c’è la stracittadina del 13 dicembre

La Lazio attende segnali importanti dall’infermeria in vista dei prossimi impegni di campionato. Tra le notizie più incoraggianti per Gattuso c’è il percorso di recupero di Mattia Zaccagni, che si avvicina progressivamente al ritorno in gruppo dopo le settimane trascorse lontano dal campo. Gli ultimi allenamenti saranno decisivi per valutare le sue condizioni. Più lunghi, invece, i tempi di recupero per Nuno Tavares e Josip Sutalo, entrambi alle prese con uno stiramento. Per i due difensori l’obiettivo è la stracittadina del 13 dicembre, mentre Gattuso spera di ritrovare presto nuove alternative per affrontare il calendario.

Zaccagni vede il Torino: gli ultimi allenamenti decisivi

Il capitano biancoceleste ha ormai superato una parte significativa del percorso riabilitativo e punta a tornare a disposizione per la trasferta contro il Torino. Una possibilità ancora da valutare, considerando che l’anticipo di sabato lascia poco tempo allo staff tecnico per verificare le sue condizioni. Nell’ultima seduta a Formello, il numero 10 ha proseguito il lavoro differenziato, svolgendo esercizi già con gli scarpini. Un passaggio importante nel percorso verso il recupero completo, che alimenta le speranze di rivederlo almeno tra i convocati.

La prudenza resta comunque la parola d’ordine in casa biancoceleste. Zaccagni non verrà rischiato se non avrà raggiunto le necessarie garanzie fisiche, soprattutto dopo un periodo di stop che ha richiesto particolare attenzione.

Gattuso spera di recuperare una pedina fondamentale per il proprio reparto offensivo. La presenza di Zaccagni, anche soltanto per uno spezzone di gara, offrirebbe infatti nuove soluzioni negli ultimi metri, grazie alla sua capacità di creare superiorità, saltare l’uomo e incidere negli uno contro uno.

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Tavares e Sutalo: il derby del 13 dicembre nel mirino

Situazione differente per Nuno Tavares e Josip Sutalo, entrambi alle prese con uno stiramento rimediato durante la trasferta di Napoli. I due difensori non saranno disponibili per la sfida contro il Torino e dovrebbero saltare anche il successivo appuntamento con l’Atalanta. L’obiettivo, per entrambi, è quello di rientrare in occasione del derby del 13 dicembre. Una data cerchiata in rosso sul calendario, anche se lo staff medico continuerà a monitorare quotidianamente l’evoluzione degli infortuni.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Tavares punta alla stracittadina dopo i segnali positivi emersi dagli ultimi esami. Il portoghese, rimasto a Roma durante la sosta, ha proseguito il programma terapeutico a Formello, concentrandosi sul recupero della condizione.

Cresce l’ottimismo per il recupero di Sutalo

Anche per Sutalo il quadro sembra essere diventato meno preoccupante rispetto alle prime valutazioni. Il timore iniziale era quello di uno stop molto lungo, con il rischio di rivederlo in campo soltanto nel 2027. Negli ultimi giorni, invece, sarebbe cresciuto l’ottimismo per un recupero nell’arco di un paio di settimane. Il difensore croato potrebbe così tornare ad allenarsi con il gruppo proprio nella settimana che precederà il derby.

A quel punto sarà Gattuso a stabilire se il giocatore avrà raggiunto una condizione sufficiente per essere nuovamente inserito nelle rotazioni difensive. La Lazio guarda dunque ai prossimi giorni con fiducia, ma senza voler accelerare i tempi. Il possibile recupero di Zaccagni per Torino rappresenta la notizia più immediata, mentre per Tavares e Sutalo il derby resta il principale obiettivo. L’infermeria biancoceleste potrebbe presto iniziare a svuotarsi, restituendo all’allenatore alternative preziose per affrontare il calendario.