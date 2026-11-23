La Lazio ritrova una coppia difensiva già collaudata in Bundesliga. Doekhi e Diogo Leite, ex compagni all’Union Berlino, hanno mostrato contro il Lecce un’intesa che può diventare un’arma preziosa per Gattuso

Il passato torna a fare la differenza nel presente della Lazio. La sfida contro il Lecce ha messo in evidenza una delle risorse più interessanti a disposizione di Gattuso: la ritrovata collaborazione tra Doekhi e Diogo Leite, due difensori che conoscono già alla perfezione movimenti e caratteristiche reciproche. Il loro percorso comune all’Union Berlino non è soltanto un dettaglio biografico. In Germania i due hanno condiviso 111 partite ufficiali, costruendo un’intesa che oggi sembra essersi trasferita senza difficoltà nel cuore della difesa biancoceleste. Una connessione che si è vista all’Olimpico, dove la coppia ha contribuito al successo per 3-0 contro il Lecce.

Doekhi e Diogo Leite: l’intesa nata in Bundesliga

Come riportato dal Corriere dello Sport, la conoscenza maturata in Bundesliga rappresenta un fattore importante per il rendimento dei due centrali. Doekhi e Diogo Leite hanno già affrontato insieme situazioni di gioco, sviluppando automatismi che possono ridurre i tempi di adattamento e migliorare la gestione della linea difensiva.

Contro il Lecce, la coppia ha offerto una prova convincente, fatta di attenzione, coperture puntuali e capacità di leggere in anticipo le iniziative avversarie. La porta inviolata è stata la fotografia di una prestazione solida, nella quale i due difensori hanno saputo limitare gli spazi e proteggere con efficacia la propria area.

La difesa di Gattuso continua a fare la differenza

Il successo contro i salentini ha permesso alla squadra di conservare il primato solitario e di confermare numeri particolarmente significativi. La Lazio ha raggiunto il quinto clean sheet stagionale, mantenendo il dato di appena nove gol subiti in campionato.

La retroguardia biancoceleste si conferma così uno dei principali punti di forza della squadra. Non soltanto per il rendimento dei titolari, ma anche per la possibilità di effettuare rotazioni senza compromettere l’equilibrio complessivo.

La prova di Doekhi e Diogo Leite assume infatti un valore ulteriore se si considera il contesto nel quale è maturata. Gattuso ha scelto di concedere un turno di riposo a Provstgaard, rientrato dagli impegni con la nazionale danese dopo aver disputato 180 minuti. Una gestione prudente, che ha trovato risposte positive proprio dai due ex Union Berlino.

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Provstgaard torna e si apre il duello per una maglia

Il rientro di Provstgaard potrebbe modificare nuovamente le gerarchie in vista della trasferta di Torino. Il difensore danese resta un riferimento importante per il reparto e dovrebbe riprendere il proprio posto al centro della retroguardia.

Resta però da individuare il compagno di reparto. Secondo il Corriere dello Sport, la concorrenza potrebbe riguardare Doekhi e Diogo Leite, entrambi capaci di agire sul centrodestra e di offrire caratteristiche differenti in base alle esigenze tattiche.

Per Gattuso si tratta di una scelta tutt’altro che semplice, ma anche di un segnale positivo. La Lazio può contare su più soluzioni affidabili e su una coppia che ha già dimostrato di poter funzionare. Il muro dell’Union Berlino, insomma, sembra aver trovato una nuova casa all’Olimpico. E in una stagione in cui la solidità difensiva può fare la differenza, l’intesa tra Doekhi e Diogo Leite rappresenta una certezza in più per i biancocelesti.