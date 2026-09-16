Brocchi e il primo impatto con la Lazio: «Ero in difficoltà, il secondo anno sono diventato più romano» - Lazio News 24

Christian Brocchi, ex centrocampista della Lazio, racconta il suo arrivo a Roma: le difficoltà iniziali e la scoperta di una nuova mentalità dopo l’addio al Milan

L’esperienza alla Lazio ha rappresentato per Christian Brocchi una delle tappe più particolari della sua carriera. L’ex centrocampista biancoceleste, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha ripercorso il suo arrivo nella Capitale e il periodo di adattamento vissuto dopo gli anni trascorsi al Milan.

Un cambiamento non semplice per Brocchi, abituato a un ambiente con dinamiche completamente diverse. Il trasferimento alla Lazio, infatti, lo ha costretto a confrontarsi con una realtà nuova, fatta di equilibri interni, rivalità molto sentite e una cultura calcistica lontana da quella milanese. L’ex centrocampista ha raccontato senza filtri le difficoltà affrontate nei primi mesi con la maglia della Lazio, spiegando quanto fosse complicato per lui ambientarsi in un contesto diverso rispetto a quello del Milan. Le sue parole:

«Il primo anno piangevo, facevo una fatica incredibile. Ero stato il primo acquisto del direttore sportivo Igli Tare. Fino a 15 giorni prima, Tare giocava con i ragazzi, poi è diventato dirigente e all’inizio ha avuto bisogno di tempo per sciogliersi e gestire la situazione in spogliatoio. Io non ero abituato alla Lazio: nel Milan era tutto perfetto, sentivo di dover portare nella nuova squadra la mia mentalità. Invece mi trovavo di fronte a dinamiche interne che non capivo. Mi chiedevo continuamente: “Perché succede questo? Da dove nasce questo problema?”».

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Lazio, Brocchi scopre la nuova realtà: «Sono entrato nella mentalità locale»

Dopo il primo anno di difficoltà, Brocchi ha raccontato di aver iniziato ad assimilare sempre di più la cultura laziale e romana, riuscendo a entrare nelle dinamiche di un ambiente caratterizzato da una forte appartenenza. «Nel secondo anno ho iniziato a diventare più “romano”. Sono entrato nella mentalità locale. Per me, che sono nato e cresciuto a Milano, certe rivalità accese, caratteristiche di Roma, semplicemente non esistevano».

L’ex giocatore ha poi ricordato anche la differenza nella gestione delle rivalità cittadine rispetto alla sua esperienza milanese. «Dopo un derby a Milano, che si vincesse o si perdesse, andavo a cena con Vieri senza problemi. Se io fossi stato alla Lazio e Bobo alla Roma, probabilmente la nostra amicizia sarebbe finita».

Parole che raccontano quanto il calcio romano abbia una dimensione emotiva particolare e quanto l’esperienza alla Lazio abbia lasciato un segno profondo nella carriera di Christian Brocchi.