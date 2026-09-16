Trancassini: «E' bellissima la risposta della Lazio sul campo. Inchiesta? Sia fatta chiarezza» - Lazio News 24

Paolo Trancassini, deputato di FdI e presidente del Lazio club Montecitorio, ha analizzato l’attuale momento che sta attraversando la società di Lotito

Tra l’inchiesta sulle pressioni per la cessione della Lazio da parte di Lotito fino all’assenza dei tifosi allo stadio Olimpico per sostenere la squadra di Gattuso. Queste sono le tematiche trattate da Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e presidente del Lazio club Montecitorio, in un’intervista all’edizione romana di Repubblica:

MOMENTO ATTUALE – «Noi tifosi della Lazio siamo abituati purtroppo a passare sempre in mezzo tante vicende. Sembrerò superficiale, ma dico che oggi la risposta che viene dal campo è bellissima, quasi commovente, con questi ragazzi che danno tutto. È un piacere, inaspettato, e tutti dovremmo anche goderci questo spettacolo, altrimenti da non tifare a tifare contro passa poco».

INCHIESTA – «Non entro nel merito della vicenda, rispetto la magistratura, ma sono scenari abbastanza particolari e vengono paventate ipotesi di reato gravi. Non conosco gli atti, però devo dire che dispiace che la Lazio sia in mezzo a queste vicende e dispiace personalmente vedere lo stadio vuoto. So quanto amore c’è nella tifoseria, tra le migliori del mondo per passione e capacità di stare vicino alla squadra. C’è tanta sofferenza a vedere tutto questo da fuori».

RITORNO TIFOSI ALL’OLIMPICO – «Per noi il tifo è passione. Nella mia vita, anche se ora esercito meno, faccio l’ avvocato. Ho fatto molto matrimoniale e il mio può essere un consiglio. Non sta poi all’avvocato dire di rimettersi insieme. Siamo in una situazione di separazione e mi auguro si trovi una sintesi tra presidenza e tifo, perché penso che così ci sia sofferenza da parte di tutti. La squadra ha bisogno di sentire calore intorno».

Ultimissime Lazio LIVE: la replica di Masi e Bisignani. L’intervista a Caicedo e molto altro



