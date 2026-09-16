Frattesi alla Lazio, il retroscena: il centrocampista ha rinunciato a un milione per sposare il progetto - Lazio News 24

Davide Frattesi sta tornando protagonista con la Lazio di Gennaro Gattuso! La scelta del centrocampista per rilanciarsi in Serie A ha fatto risparmiare i biancocelesti

L’impatto di Davide Frattesi con la maglia della Lazio è stato immediato. Il centrocampista classe ’99 è stato uno dei grandi protagonisti dell’avvio di stagione biancoceleste, riuscendo a segnare tre gol nelle prime tre giornate di Serie A e diventando un elemento centrale nel progetto tecnico di Gennaro Gattuso.

Un rendimento che rappresenta una risposta importante dopo un periodo vissuto con meno spazio all’Inter, dove il talento romano non era riuscito a trovare la continuità desiderata. Per tornare protagonista, Frattesi ha scelto di cambiare scenario, arrivando anche ad accettare una rinuncia economica pur di trasferirsi nella Capitale.

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Frattesi sceglie il rilancio puntando sul progetto biancoceleste

Dietro il trasferimento di Frattesi dall’Inter alla Lazio ci sarebbe stata una forte volontà del giocatore. Il centrocampista avrebbe infatti preferito il progetto biancoceleste nonostante le difficoltà economiche affrontate dal club di Claudio Lotito. Una decisione non scontata, considerando anche l’interesse arrivato da altre società. Tra queste ci sarebbe stato il Nottingham Forest, pronto a offrire al giocatore un ingaggio superiore rispetto a quello percepito attualmente a Roma. La priorità di Frattesi, però, era quella di ritrovare un ruolo da protagonista e avere maggiore centralità all’interno di una squadra.

Il retroscena più significativo riguarda proprio l’aspetto economico. Per favorire il trasferimento alla Lazio, il centrocampista avrebbe accettato una riduzione dello stipendio rispetto al contratto precedente con l’Inter. A Milano Frattesi percepiva infatti quasi un milione di euro in più rispetto ai 2,4 milioni di euro stagionali garantiti dal club biancoceleste, ai quali si aggiungono alcuni bonus legati agli eventuali risultati europei, come la qualificazione in Champions League o Europa League.

Una scelta che testimonia la volontà del giocatore di mettere al centro il progetto sportivo e la possibilità di tornare protagonista dopo un periodo nella quale aveva trovato meno spazio.

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Frattesi decisivo per Gattuso: l’affare con l’Inter e le nuove ambizioni

L’operazione tra Lazio e Inter è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Un investimento che il club capitolino ha deciso di sostenere per regalare a Gattuso un centrocampista con caratteristiche di inserimento, dinamismo e capacità realizzativa.

Le prime partite hanno confermato le aspettative: Frattesi è diventato subito un riferimento della squadra, trovando gol e continuità. Dopo aver accettato una rinuncia importante sul piano economico, il classe ’99 si sta prendendo la sua rivincita sul campo, tornando al centro della scena in Serie A.