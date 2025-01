Brambati sulla lotta Champions: «La Lazio può farcela e vi dico quali saranno le sue rivali»

Brambati, l’opinionista ed ex calciatore si esprime riguardo la lotta Champions che vede coinvolta anche la Lazio: le sue considerazioni

Intervenuto ai microfoni di TMW Brambati si esprime riguardo la lotta Champions, che vede coinvolta anche la Lazio di Baroni. L’opinionista si esprime con parole forti e chiare a riguardo e rilascia queste sue considerazioni sui biancocelesti

LOTTA CHAMPIONS – Milan e Juve rischiano, e vedo che il Bologna può rientrare. Sta mettendo in difficoltà tutti, poi c’è la Lazio, la Roma rientrerà. L’unica che vedo in picchiata è la Fiorentina. Vedremo se la strigliata di Pradè avrà i suoi effetti, Palladino per ora non rischia ma se fai risultati negativi si sa, paga sempre l’allenatore