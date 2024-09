Bove a Dazn: «Episodi sfruttati in modo ECCELLENTE, siamo SODDISFATTI per la vittoria»

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha parlato dopo il match contro la Lazio a Dazn: le sue dichiarazioni

LE PAROLE – «Cercavamo tanto questa vittoria e quindi siamo davvero soddisfatti per come sia andata oggi. Abbiamo sfruttato gli episodi in modo eccellente, a fine gara poi ci siamo stretti in cerchio a centrocampo. Dobbiamo stare insieme nei momenti difficili e guardare avanti. Oggi siamo stati ripagati per il duro lavoro che abbiamo svolto in queste settimane. Siamo tanti giocatori nuovi, piano piano troviamo anche la quadra».