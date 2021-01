Borghi: «Unica speranza della Lazio è una serie di vittorie consecutive»

Il commentatore DAZN Stefano Borghi commenta il weekend calcistico

Il commentatore DAZN Stefano Borghi ha voluto come di consueto commentare il weekend calcistico di Serie A sul proprio canale Youtube. Il noto commentatore ha parlato anche della sfida tra Lazio e Fiorentina e della situazione del Parma prossimo avversario

«Liverani era una vittima designata, il Parma ritorna al passato con D’Aversa ma in realtà ha buttato via dei mesi. Ha carenze strutturali, non c’era il tempo necessario per cambiare l’impianto di gioco. Ha fatto pochissimi gol e ha limiti strutturali grandi. La Lazio non so se possa essere considerata in corsa per la Champions, perché ha vinto con la Fiorentina col gol simbolico di Caicedo – che non andrà via – ma devono arrivare più vittorie in serie per recuperare terreno. La Fiorentina ha perso Ribery e sul mercato dovrebbe cambiare parecchio, anche ieri ha palesato buon palleggio ma poca praticità all’Olimpico».