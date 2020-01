Boca Juniors, dubbi sulla permanenza di De Rossi: i dettagli

Il futuro di Daniele De Rossi potrebbe non essere nel Boca Juniors

Daniele De Rossi potrebbe lasciare l’Argentina. L’ex capitano della Roma ha disputato solamente cinque partite da quando è sbarcato a Buenos Aires lo scorso luglio per colpa dei soliti infortuni che lo attanagliano da tempo e, secondo quanto riportato da Sportface.it, il suo futuro potrebbe essere in dubbio. Il classe ’83 di Ostia dovrà guadagnarsi la conferma attraverso le prestazioni i campo e l’addio di Nicolas Burdisso, ormai ex ds della squadra argentina, non facilita affatto le cose.