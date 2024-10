Biglietti Twente Nizza, al via la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli per la sfida di Europa League

Biglietti Twente Nizza, al via la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli per la prossima sfida di Europa League

Inizia la vendita dei biglietti Twente Lazio, prossimo impegno di Europa League. Di seguito il comunicato del club.

COMUNICATO – «DALLE ORE 16:00 DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE FINO ALLE 18:00 DI LUNEDÌ 21 OTTOBRE.

– Prenotazione on line tramite il sito Vivaticket.

Il sistema on line emetterà un voucher personalizzato con il quale si potrà successivamente ritirare il biglietto di ingresso stadio presso uno dei Lazio Style 1900 indicato al momento dell`acquisto.

Limite di vendita: nessun limite.

– Per ritirare il biglietto di ingresso stadio presso il lazio style scelto nel momento dell`acquisto, oltre al voucher acquistato on-line stampato, sarà necessario presentare in visione il proprio documento di identità in originale e comunicare al punto vendita tempi e modalità di viaggio.

– Prezzo del Settore Ospiti:

€ 25 (al costo dei tagliandi verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%).

Il ritiro del tagliando stadio presso uno dei Lazio Style 1900 abilitati sotto elencati, sarà possibile farlo dalle ore 12:00 di venerdi 18 ottobre fino alle ore 12:00 di mercoledi 23 ottobre:

– Lazio Style 1900 di Via G. Calderini 66/C

– Lazio Style 1900 di Roma Est

– Lazio Style 1900 di Parco Leonardo

Nei prossimi giorni, verranno comunicati i dettagli logistici di un eventuale Meeting Point e come arrivare allo stadio De Grolsch Veste. I centri ristoro del settore ospiti, accettano solo pagamento con carta di credito».