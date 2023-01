Biglietti Sassuolo Lazio, settore ospiti del Mapei esaurito: il comunicato

Grande affluenza dei tifosi della Lazio al Mapei per la sfida di domenica contro il Sassuolo: il comunicato sui biglietti

Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante l’unico punto conquistato nelle prime due giornate di campionato del 2023, i tifosi della Lazio saranno presenti in massa al Mapei per la sfida contro il Sassuolo di domenica alle 12:30. Di seguito il comunicato del club biancoceleste:

«La S.S. Lazio comunica che è esaurito il settore ospiti di 4.000 posti per la prossima gara Sassuolo-Lazio del 15 gennaio. In alternativa, è possibile acquistare i tagliandi della Tribuna Laterale Est – Lato Nord».