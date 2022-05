Biglietti Lazio Verona, vendita già partita: i dettagli

Parte ufficialmente la vendita dei biglietti per Lazio-Verona, in programma sabato alle ore 20.45: tutti i dettagli

Parte ufficialmente la vendita dei biglietti per Lazio-Verona, in programma sabato alle ore 20.45. Ecco tutti i dettagli, apparsi sul sito ufficiale biancoceleste:

«La vendita sarà libera per tutti da subito. Sarà possibile acquistare i tagliandi tramite i circuiti online Vivaticket e i punti vendita Vivaticket. Nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d’identità».

SETTORI E PREZZI: