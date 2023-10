Biglietti Celtic Lazio: il dato sui tagliandi venduti

Biglietti Celtic-Lazio: si avvicina la sfida in Champions League in programma domani sera. Ecco il dato sui tagliandi venduti

Archiviata la gara persa contro il Milan, la Lazio si prepara ad affrontare domani sera in trasferta il Celtic Glasgow alle 21. Una sfida decisiva per il girone dopo il pareggio contro l’Atletico Madrid e per la quale i ragazzi di Sarri potranno contare sul consueto appoggio dei tifosi.

ben 908 i tagliandi venduti per la partita: un numero importante per una trasferta dal fascino e dall’inevitabile sapore europeo.