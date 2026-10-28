Biasin fa mea culpa su Gattuso e spiazza tutti: «Pensavo che non avrebbe mangiato il panettone!»

Fabrizio Biasin torna sulle critiche rivolte a Gennaro Gattuso dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova: il giornalista ammette di aver sottovalutato il tecnico

Dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova al primo posto in Serie A dopo nove giornate. La trasformazione della Lazio di Gennaro Gattuso rappresenta una delle storie più sorprendenti di questo avvio di stagione 2026/2027. I biancocelesti, reduci dalla travolgente vittoria per 6-2 contro il Sassuolo, hanno completamente ribaltato le aspettative di agosto, quando il futuro del tecnico sembrava già accompagnato da numerosi interrogativi.

A tornare su quei giudizi è stato Fabrizio Biasin, giornalista che attraverso un messaggio pubblicato via social ha voluto riconoscere pubblicamente di aver sottovalutato le possibilità dell’allenatore calabrese.

Biasin ammette l’errore su Gattuso: «Ero tra quelli che lo criticavano»

Proprio il clamoroso cambio di prospettiva ha spinto Biasin a pubblicare un messaggio dedicato all’allenatore biancoceleste. Il giornalista non ha cercato giustificazioni, riconoscendo di essere stato tra coloro che dubitavano della possibilità di vedere Gattuso ancora sulla panchina laziale a Natale.

«Il 99% di coloro che oggi celebrano Gattuso, lo scorso 16 agosto (Lazio-Mantova 0-2) erano amaramente convinti che non avrebbe mangiato il panettone. Io me lo ricordo bene. E sapete perché me lo ricordo bene? Perché ero tra quelli. Grande Rino, buon panettone a te». Una dichiarazione che mette in evidenza quanto velocemente possano cambiare le valutazioni nel mondo del calcio. Il giornalista ha scelto di includere se stesso tra gli scettici, riconoscendo apertamente i meriti del percorso compiuto dal tecnico. Sportal.it

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Lazio, Biasin celebra la rinascita: Gattuso ha ribaltato ogni pronostico

Il messaggio di Fabrizio Biasin arriva in un momento particolarmente positivo per la formazione biancoceleste. La vittoria contro il Sassuolo ha ulteriormente rafforzato la posizione della Lazio nelle zone altissime della classifica, confermando i progressi compiuti dalla squadra.

Il lavoro di Gattuso ha permesso ai suoi giocatori di superare le difficoltà iniziali, trovando risultati e fiducia attraverso il campionato. Un cambiamento che rende ancora più significativo il confronto tra le critiche di agosto e gli elogi di ottobre.

Lo stesso tecnico, dopo il successo del Mapei Stadium, ha ricordato l’eliminazione contro il Mantova, ribadendo l’importanza di non dimenticare le difficoltà attraversate e di continuare a lavorare senza lasciarsi condizionare dalla classifica.