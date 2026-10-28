Lazio, dominio assoluto contro il Sassuolo! I biancocelesti travolgono la squadra di Aquilani: i voti dei quotidiani sportivi

Pagelle Lazio dopo la sfida contro il Sassuolo: la squadra di Gennaro Gattuso conquista una vittoria travolgente al Mapei Stadium nella nona giornata di Serie A 2026/2027
La Lazio di Gennaro Gattuso continua a stupire e manda un altro segnale importante al campionato di Serie A 2026/2027. Nella sfida della nona giornata i biancocelesti travolgono il Sassuolo allenato da Alberto Aquilani, imponendosi con un risultato dalle proporzioni tennistiche. Una prestazione offensiva di grande efficacia, che conferma il momento positivo della formazione capitolina.
Nonostante il punteggio finale, la partita non è stata completamente priva di difficoltà. Nel corso del primo tempo, infatti, i neroverdi hanno rischiato di rimettere in discussione il risultato, prima che la Lazio riuscisse a prendere definitivamente il controllo dell’incontro.
Gattuso si gode una squadra sempre più convincente
La vittoria contro il Sassuolo rappresenta un’altra tappa significativa nel percorso intrapreso da Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste. Il tecnico può essere soddisfatto soprattutto della risposta collettiva dei suoi giocatori, capaci di sfruttare le occasioni offensive e di indirizzare la partita dopo le difficoltà incontrate nella prima frazione.
Il risultato del Mapei Stadium conferma inoltre la capacità della Lazio di affrontare gli impegni ravvicinati senza rinunciare alla propria identità. Un aspetto importante in una fase della stagione nella quale continuità e gestione delle energie possono incidere sul rendimento complessivo.
Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso
Lazio, attacco protagonista nella goleada contro il Sassuolo
A prendersi la scena è soprattutto il reparto offensivo biancoceleste, protagonista di una serata particolarmente produttiva. La Lazio ha saputo trovare gli spazi per mettere in difficoltà la retroguardia del Sassuolo, concretizzando le opportunità create.
Resta comunque un elemento sul quale riflettere: il momento di difficoltà attraversato nel primo tempo. Anche in una serata largamente positiva, il tecnico avrà indicazioni utili per lavorare sulla gestione delle diverse fasi della partita.
Pagelle Lazio, i voti dei quotidiani sportivi dopo la vittoria al Mapei Stadium:
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Mandas 6; Floriani 7.5 (17′ st Lazzari 6), Sutalo 6.5, Diogo Leite 6, Nuno Tavares 6.5 (17′ st Pedraza 6); Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 7.5 (1′ st Dele-Bashiru 6.5); Isaksen 7.5 (17′ st Cancellieri 6), Noslin 8 (26′ st Pinamonti 6), Zaccagni 7.5. All. Gattuso 8
CORRIERE DELLO SPORT: Mandas 7; Floriani 7.5 (17′ st Lazzari 6), Sutalo 7, Diogo Leite 7, Nuno Tavares 7 (17′ st Pedraza 6.5); Frattesi 7, Belahyane 7, Taylor 8 (1′ st Dele-Bashiru 6.5); Isaksen 8 (17′ st Cancellieri 6.5), Noslin 8.5 (26′ st Pinamonti 6), Zaccagni 8. All. Gattuso 9
TUTTOSPORT: Mandas 6.5; Floriani 7 (17′ st Lazzari ng), Sutalo 6.5, Diogo Leite 6, Nuno Tavares 6.5 (17′ st Pedraza 6); Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 7.5 (1′ st Dele-Bashiru 6); Isaksen 7.5 (17′ st Cancellieri 6), Noslin 8 (26′ st Pinamonti ng), Zaccagni 7. All. Gattuso 8