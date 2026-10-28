Gattuso entra nella storia: 12 marcatori diversi in 9 giornate! Il gol di Floriani vale un doppio record

Lazio, la squadra di Gennaro Gattuso continua a sorprendere in Serie A: 22 gol realizzati da 12 giocatori differenti nelle prime nove giornate

La Lazio di Gennaro Gattuso non smette di stupire. Dopo il travolgente successo per 6-2 contro il Sassuolo al Mapei Stadium, i biancocelesti possono festeggiare non soltanto il primo posto in classifica, ma anche un dato statistico che testimonia la straordinaria partecipazione offensiva dell’intera squadra. Sono infatti 12 i giocatori differenti andati a segno nelle prime nove giornate di Serie A 2026/2027, un primato nell’attuale campionato.

Un risultato che racconta perfettamente la filosofia calcistica di Ringhio, capace di costruire una formazione nella quale il contributo realizzativo non dipende esclusivamente dagli attaccanti. A rendere ancora più significativo questo traguardo è stata la prima rete in Serie A di Romano Floriani Mussolini, protagonista della goleada contro gli emiliani.

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Gattuso ha costruito una macchina da gol!

Il dato più impressionante riguarda proprio la distribuzione delle marcature. Dei 22 gol realizzati dalla Lazio nelle prime nove partite, quattro portano la firma di Tijjani Noslin, sempre più importante nel sistema offensivo di Gattuso. L’olandese rappresenta un riferimento prezioso non soltanto per la sua capacità di finalizzazione, ma anche per il pressing, la mobilità e il lavoro svolto per favorire gli inserimenti dei compagni.

A partecipare alla cooperativa del gol sono stati anche Mattia Zaccagni, Kenneth Taylor, Gustav Isaksen, Matteo Cancellieri, Albert Gudmundsson, Davide Frattesi, Andrea Pinamonti, Fisayo Dele-Bashiru, Nuno Tavares e Oliver Provstgaard. L’ultimo nome aggiunto alla lista è quello di Floriani Mussolini, diventato il dodicesimo marcatore differente della formazione capitolina.

Lazio, Floriani Mussolini firma il record: primo gol in Serie A

La rete di Romano Floriani Mussolini assume un valore particolare anche dal punto di vista personale. Il terzino ha trovato il suo primo gol nella massima serie proprio con la maglia della Lazio, coronando un momento importante del proprio percorso calcistico. Il classe 2003 ha segnato al 16° minuto della partita contro il Sassuolo, portando momentaneamente i biancocelesti sul 3-1.

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Lazio, cinque marcatori diversi contro il Sassuolo: eguagliato un dato che mancava dal 2018

Il successo del Mapei Stadium ha consentito alla Lazio di raggiungere anche un altro significativo traguardo statistico. Contro il Sassuolo sono andati a segno cinque giocatori differenti: Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini, Zaccagni e Noslin, quest’ultimo autore di una doppietta nella ripresa.

Per ritrovare una partita di Serie A nella quale cinque calciatori biancocelesti avevano segnato almeno un gol bisogna risalire al 31 marzo 2018, quando la Lazio allenata da Simone Inzaghi superò il Benevento per 6-2. In quell’occasione andarono a bersaglio Ciro Immobile, autore di una doppietta, Felipe Caicedo, Stefan de Vrij, Lucas Leiva e Luis Alberto. Un precedente che rende ancora più interessante il risultato ottenuto dalla formazione di Gattuso.

Il segreto di Gattuso è il collettivo

La varietà dei marcatori rappresenta uno degli aspetti più significativi della crescita biancoceleste. La Lazio riesce a rendersi pericolosa con gli attaccanti, gli inserimenti dei centrocampisti e le iniziative degli esterni difensivi.

I 22 gol realizzati nelle prime nove giornate confermano l’efficacia del sistema offensivo costruito da Gattuso, mentre i dodici marcatori differenti evidenziano il coinvolgimento dell’intera rosa.

Numeri che accompagnano una Lazio protagonista di un avvio di stagione straordinario, con otto vittorie e un pareggio. La continuità realizzativa e la capacità di trovare il gol attraverso tanti interpreti potrebbero rivelarsi fondamentali per mantenere i biancocelesti nelle zone più alte della classifica anche nei prossimi mesi.