Bezzi, l'analisi del giornalista sulla Lazio: le sue parole

Bezzi, il giornalista analizza la situazione della Lazio alla luce della sfida di quest oggi delle aquile contro il Bologna

Alla luce della partita di questo pomeriggio della Lazio contro il Bologna, a fare il punto sui biancocelesti ci pensa Gianni Bezzi. Ai microfoni di Radiosei il giornalista si esprime cosi riguardo la squadra di Baroni

PAROLE – Il momento è decisivo per la stagione della Lazio. La squadra sta vivendo una fase delicata, dentro l’Europa League e in corsa in campionato per posizioni importanti. Il gruppo è in sofferenza anche se concordo con Baroni: non è un problema di stanchezza. La Lazio è carente nella composizione della rosa. Lo stesso Baroni, in assenza di top come Rovella, Taty o Tavares, non ha mai inserito gli acquisti di gennaio. Un modo per dire che a gennaio il mercato andasse fatto meglio. Con l’Udinese, squadra scorbutica, non è arrivato il sorpasso sulla Juventus. Inoltre, visto il momento particolare, la società non ha preparato un pacchetto speciale per favorire l’accesso dei tifosi allo stadio per gare di questa importanza