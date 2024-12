Bergomi: «Vince la Lazio con merito. Guendouzi è un giocatore totale in questo momento»

Le parole dell’ex giocatore, Beppe Bergomi, sulla partita di ieri del Maradona tra Napoli e Lazio

Beppe Bergomi, ex difensore, ha parlato così della vittoria della Lazio contro il Napoli durante la puntata di Sky Calcio Club.

PAROLE– «Vince la Lazio con merito, però a me il Napoli non è dispiaciuto. Secondo me approccia sempre bene le partite. Poi la Lazio ha difeso bene, ci sono tante cose positive. Mentalità coraggio, organizzazione, tutti sono coinvolti. Pensavo fosse un po’ corta a centrocampo, ma se Dele-Bashiru è questo allora è profonda anche lì. Guendouzi è un giocatore totale in questo momento »