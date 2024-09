Ben Simon: «Spalletti è un GRANDE allenatore, e dalla partita con l’Italia mi aspetto QUESTO»

Ben Simon, il ct di Israele alla vigilia del match con l’Italia ha parlato in conferenza stampa rilasciando queste considerazioni

Alla vigilia della partita con l’Italia, in conferenza stampa ha parlato il ct di Israele Simon il quale si esprime cosi sulla partita con gli azzurri, e su Spalletti

PAROLE – Di Spalletti ho grande rispetto per tutto ciò che ha fatto con le sue squadre, ma preferisco non parlare degli avversari di domani. L’Italia come Nazionale ha sempre passione ogni volta che gioca e io sono sempre pronto al 100% per ogni avversario. Io penso sempre positivamente, domani sarà importante fare un altro passo nella direzione in cui stiamo andando